Haberler » Güncel » Keşan'da trafik denetimi

Keşan'da trafik denetimi

Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

12.10.2019 15:38Keşan'da trafik denetimi
Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Yenimescit Mahallesi, TOKİ çevresi ile motosiklet tamiri yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, plakası olup, sigorta ve sürücüsünün A2 ehliyeti bulunmayan 8, tescil kaydı olmayan 2, şase ve motor numarası kazılı olması sebebiyle 2 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerde 14 bin 235 lira ceza uygulandı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde 13 araç sorgulandı, bir araca yetki belgesi kapsamı dışında yolcu taşımaktan bin 774 lira ceza yazıldı.
Kamera tespitiyle "çığırtkanlık" yaptığı belirlenen 4 firma çalışanı hakkında tutanak tutuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Sigorta, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42 Mardin Türk bayraklarıyla ala boyandı
15:37 Kayseri Karadenizliler Derneği'nde coşkulu açılış
15:37 Belediye Başkanı Rasim Arı, Bosna Hersek'te
15:40 Jokey Ahmet Çelik'ten anlamlı hareket
15:40 THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
15:40 Bakan Kasapoğlu'ndan, Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'e tebrik mesajı
15:40 Belediye Başkanı Rasim Arı Bosna Hersek'te
12.10.2019 15:43:33