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Keşan'da "ücretsiz internet alanları" oluşturulacak

Keşan ilçesinde internetin ücretsiz kullanılabileceği alanlar oluşturulacak.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:16Keşan'da
ilçesinde internetin ücretsiz kullanılabileceği alanlar oluşturulacak.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Ücretsiz internet alanlarının en kısa zamanda hayata geçirileceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"İlçemizin 7 noktasında ücretsiz internet alanlarını oluşturuyoruz. İletişim ve sosyal belediyeciliğin teknoloji çağımızın gereği olduğunu biliyor, Keşanlı vatandaşlarımızın daha iyilerine layık olduğunu düşünerek yeni bir çalışma başlattık. Ücretsiz Wifi hizmetimizin bütün parklarımızda ve sosyal alanlarda, pazar yerleri, otoparklar gibi halkımızın sık kullandığı alanlarda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir."

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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