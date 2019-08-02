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Keşan'da 'uyuşturucu madde' operasyonu: 9 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

02.08.2019 20:39 Keşan'da 'uyuşturucu madde' operasyonu: 9 tutuklama
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u, tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda ise 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram gelen kenevir tohumu, 1 ezilmiş uyuşturucu hap tozu, 'şaşal' tabir edilen düzenekler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca mermisi, paketlemekte kullanılan 48 kağıt ve 90 kilit poşet ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 9'u ise adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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