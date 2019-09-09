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Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Keşan'da şüphe üzerine durdurulan zanlının üzerinden 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

09.09.2019 15:14 Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Keşan'da şüphe üzerine durdurulan zanlının üzerinden 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, KeşanEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesi'nde M.Y. ve B.A'yı şüphe üzerine durdurdu.
Üstleri aranan zanlılardan hakkında "Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yakalama kaydı bulunduğu tespit edilen B.A'nın üzerinden iç çamaşırına gizlediği 22 gram bonzai ele geçirildi.
İki zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan M.Y. işlemleri sonrası serbest kaldı.
B.A'nın gözaltı işlemi devam ediyor.

Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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