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Keşan'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

01.10.2019 09:42Keşan'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklama
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalarda 27 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde Keşan'da, 29 Eylül 2019 tarihinde de İstanbul'da operasyon düzenlendi. 27 Eylül'de M.A. ve Y.D., 30 Eylül'de ise Ş.T., Keşan'da yakalanırken 29 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen operasyonda M.K. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda zanlılarla birlikte 365.36 gram eroin, 27.88 gram bonzai, 26 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.A., Y.D., M.K. ve Ş.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dün Keşan Adalet Sarayındaki adli makamlara sevk edildi. Y.D., M.K. ve Ş.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklandı. - EDİRNE

Edirne, Eylül, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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