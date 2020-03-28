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Keşan'da vatandaşlara steril mendil dağıtıldı

Keşan ilçesinde halk pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara steril mendil dağıtıldı.

28.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
Keşan'da vatandaşlara steril mendil dağıtıldı
Keşan ilçesinde halk pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara steril mendil dağıtıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ve KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, halk pazarında esnafa ve vatandaşlara steril mendil dağıttı, sosyal mesafeye uyulması çağrısı yaptı.
Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara özellikle sosyal mesafeyi koruma çağrısı yaptıklarını söyledi.
Vatandaşların bu konuda bazen rehavete kapıldığını anlatan Helvacıoğlu, "Bu böyle olmaz. Mesafeli şekilde alışveriş yapmazsak önlemler daha da hızlanacak. Pazartesi günü yaklaşık 50 gönüllü çarşıya hakim olacak. Banka önlerindeki kuyrukları, marketleri, toplu taşıma araçlarını uyaracaklar." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti, Keşan, Güncel

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