21 Şubat 2019, 12:28
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Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim

Keşan

Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki yaya geçitlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Hastane Caddesi yolu üzerindeki yaya geçitlerinde drone de kullanıldı.

Drone kullanarak araçları ve yayaları kayıt altına alan ekipler, karadan da kamera ile kayıt yaparak yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri tespit etti.

Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Keşan, Güncel
Kaynak: AA