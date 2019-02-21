Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim

Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.<br><br>Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki yaya geçitlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Hastane Caddesi yolu üzerindeki yaya geçitlerinde drone de kullanıldı.<br><br>Drone kullanarak araçları ve yayaları kayıt altına alan ekipler, karadan da kamera ile kayıt yaparak yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri tespit etti.<br><br>Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.