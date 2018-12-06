Keşan'da Yaya Geçitlerinde Kameralı Denetim

06 Aralık 2018 Perşembe 11:55



06 Aralık 2018 Perşembe 11:55

Keşan'da yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen araçları kamera ile tespit ederek cezai işlem uyguladı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Hastane Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.Okul çıkışındaki yaya geçidinin etrafında bulunan bir sivil trafik polisi, yaya geçidinden geçerken yayalara yol vermeyen sürücüleri kayıt altına alırken, araç plakasını da biraz ileride bekleyen resmi ekibe bildirdi.Bu uygulama ile yaya geçitlerinde, kameralı denetim dönemi de başlarken, kamera ile kayıt altına alınan araçları durduran resmi ekip, araçların sürücülerine, yayalara yol vermemesi nedeniyle cezai işlem uyguladı.Uygulamaların devam edeceği bildirildi.