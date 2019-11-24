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Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerel olarak yayın yapan gazetenin bürosuna, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

24.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:18Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

EDİRNE'nin ilçesinde yerel olarak yayın yapan gazetenin bürosuna, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, yerel yayın yapan Volkan Gazetesi'nin bürosuna tabancayla 7 el ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği büronun camları kırıldı, mobilyaları da zarar gördü. Sabah saatlerinde gazeteye gelen çalışanlar, durumu fark edip polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, büroda incelemede yapıp, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Gazete yetkilileri, saldırıyı kınayarak, şüphelilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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