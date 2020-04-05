Keşan'da yoldan çıkan tır devrildi
Keşan ilçesinde saman yüklü tır devrildi.
05.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:28
Uzunköprü istikametinden Keşan'a giden C.G. idaresindeki 09 ACH 796 plakalı dorseye bağlı 09 ACH 790 plakalı saman yüklü tır, Zati Bey'in Korusu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kaza sonucu saman balyaları çevreye saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA