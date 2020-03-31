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Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına, zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde de denetimlerin...

31.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:38
Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı
EDİRNE'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına, zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde de denetimlerin artırılmasına karar verildi. İlçede yoğunluk nedeniyle çarşı merkezi 10.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 18.00'den itibaren ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Kuruldan yapılan açıklamada; ilçede insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve koronavirüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve 31.03.2020 saat 18.00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme uygulamaları alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şöyle ifade edildi:

"Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak, kümeleşmenin önüne geçilecektir. Keşan'da zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılacak ve zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde tedbir denetim uygulamaları arttırılacak. Önleme uygulamaları kapsamında, çarşı merkezde yoğunluğu artırmasından dolayı Cumartesi Pazarı kurulmayacak. Bunun yerine, Cumartesi Pazarı sadece gıdaya yönelik olarak aynı gün İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde ikiye bölünmüş olarak tedbirli bir şekilde kurulacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe semt pazarları tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde kurularak devam edecek. Cuma günleri, Eski Hastane Bahçesi Otopark alanında sadece gıdaya yönelik olarak geçici küçük semt pazarı oluşturulacak. Çarşı merkezde trafiğin kapatılması uygulaması ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çarşı merkeze ulaşımın sağlanması amacıyla Köy Garajı, Eski İtfaiye Alanı, Eski Devlet Hastanesi Müze yanı alanı, Atatürk Ortaokulu Bahçesi ve Keşan Lisesi Bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşın hizmetine sokulacaktır."

Öte yandan şehir içi yolcu minibüslerinin saat 19.00 itibariyle yolcu taşımayacakları bildirildi.


- Keşanedirne
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Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel
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