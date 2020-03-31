Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2)

KARARLAR UYGULAMAYA GEÇTİEdirne'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince saat 18.

31.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:21
Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2)

KARARLAR UYGULAMAYA GEÇTİ

Edirne 'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş- çıkışları da yasaklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereğince yoğunluğun olduğu çarşı merkezindeki İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddeleri ile bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapattı. Saat 18.00 itibariyle ise zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı. Karara birçok esnafın uyduğu ve iş yerini kapattığı görüldü. Polis ekipleri de, çarşıda devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

'ÖNLEMLER ARTIRILABİLİR DE AZALTILABİLİR DE'

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Valimizin takdirleriyle Keşan Kaymakamımızın Başkanlığı'nda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplandık ve kararlar aldık. Yoğun olan yerlerde araç ve yaya trafiğini azaltmak için tedbir aldık. Panik havasına gerek yok. Bugün ilçemizde insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve koronavirüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve saat 18: 00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme kararları alındı. Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak kümeleşmenin önüne geçilecek. Araçlarla çarşı merkezine gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Mahalledeki kasap, bakkal, manavdan alışverişinizi yapın. Sadece acil banka işleriniz için kurallara uyarak çarşı merkezine gelin. Bu kararlar geçici. Önlemler artırılabilir de azaltılabilir de. Durum gözlenecek. Keşan'da Çarşı'daki yoğunluğu azaltırsak önlemler azaltılacaktır. Alınan kararlar, Keşan'a giriş çıkışların yasaklandığı anlamına gelmiyor" dedi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Keşan, Araç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:50: İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu - Haber 20:50: İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı - Haber 20:50: Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"... - Haber 20:50: Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 20:49: Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı' - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber