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Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı.

20.08.2019 17:36 Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve B.M.M.'nin, yurt dışından yasa dışı yollarla, araçlarındaki gizli bölmelerde Keşan'a içki ve sigara getirdikleri belirledi. Bunun üzerine 2 kişinin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 şişe kaçak içki, 2 ruhsatsız tabanca, 103 mermi, 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B. ve B.M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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