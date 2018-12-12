Keşan'dan Kısa Kısa

Keşan
ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ile Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ilçedeki çeşitli güzergahlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler minibüs, tır, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının lastiklerini kontrol etti.
Kış lastiği takmayan araçlara 625 lira ceza kesildi.
Esnaflara Yunanca-Türkçe sözlük dağıtıldı
Keşan ilçesinde esnaflara Yunanca-Türkçe sözlük dağıtıldı.
Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası yönetimi, oda üyesi esnaflara özellikle alışverişlerde kullanılan Yunanca kelimelerin Türkçe karşılıklarının yer aldığı mini sözlük ile yerli üretim logolu etiketler hediye etti.
Oda Başkanı Hasan Kocaman, ilçeye Yunanistan
'dan turistler geldiğini belirterek, "Dağıttığımız bu sözlükler ile esnafımız, Yunanistan'dan alışveriş için gelen Yunanistan vatandaşlarının dilini daha kolay anlayacak. Çünkü bu dosyalarda, alışverişte kullanılan hemen hemen tüm Yunanca kelimelerin Türkçe karşılıklarına yer verdik." dedi.
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12 Aralık 2018 Çarşamba 09:16