Keşan'dan Kısa Kısa

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Keşan ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında Raşit Efendi İlkokulu konferans salonunda yarışma düzenlendi.Yarışma, liseler arası Safahat'tan bir eseri ezbere ve güzel okuma, ilkokul ve ortaokullar arası ise İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma kategorilerinde gerçekleşti.Keşan'da kitap seçim komisyonu toplandıKeşan ilçesinde kitap seçim komisyonu toplantı gerçekleştirdi.Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan seçim komisyonu üyeleri okulların istekte bulunduğu kitapların kontrollerini yaptı.Komisyonun talep edilen kitaplara yönelik çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.Doğa dostu nesiller projesiKeşan Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde proje kapsamında fidan dikildi, bahçe düzenlemesi yapıldı.Okuldan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde 2023 Edirne Vizyon projeleri" kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.Öğrenci ve okul çalışanlarının hobi bahçesi hazırlık çalışmaları kapsamında fidan diktiği ve bahçe düzenlemesi yaptığı aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin doğayla iç içe olması ve kendi ürünlerini yetiştirmelerine olanak sağlayacak bir proje." ifadeleri kullanıldı.