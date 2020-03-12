Keşan esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirildi
Keşan ilçesinde belediye ekipleri, esnafı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.
12.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:40
Keşan ilçesinde belediye ekipleri, esnafı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı dolaşarak koronavirüse karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Öte yandan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yaptı.
İlçede vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaları istendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı dolaşarak koronavirüse karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Öte yandan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yaptı.
İlçede vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaları istendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta Müdürlüğü, Wuhan, Keşan, Güncel
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