Menü
Haberler ›› Güncel ››Keşan esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirildi - Güncel

Keşan esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirildi

Keşan ilçesinde belediye ekipleri, esnafı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

12.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:40
Keşan esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirildi
Keşan ilçesinde belediye ekipleri, esnafı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı dolaşarak koronavirüse karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Öte yandan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yaptı.
İlçede vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaları istendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta Müdürlüğü, Wuhan, Keşan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir