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Keşan ilçesindeki taksi durakları yenileniyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tarafından Keşan ilçesindeki 9 taksi durağının yenilenerek hizmete açıldığı bildirildi.

11.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:02Keşan ilçesindeki taksi durakları yenileniyor
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tarafından ilçesindeki 9 taksi durağının yenilenerek hizmete açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan'da görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda duraklar tek tip olarak tasarlanıp yenilendi.
Taksicilerin ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen taksi durakları vatandaşların beğenisini kazandı.
Duraklarda her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik tesisatı çekilirken, mini mutfak tezgahı, iç döşemeli ve tuvaleti hazır şekilde yerine konuluyor.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, çalışmaların daha sonra il geneline yayılacağı ve diğer ilçelerde de ihtiyaç duyulan noktalarda taksi duraklarının yenilemelerin devam edeceğini kaydetti.

Edirne Valiliği, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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