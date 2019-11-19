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Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdihamEDİRNE - Edirne'nin Keşan İlcesinde Keşan'ın Kurtuluşu için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

19.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:11
'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham
EDİRNE - 'nin Keşan İlcesinde Keşan'ın Kurtuluşu için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Insanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada yaralanan olmadı.
Keşan'ın kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Konuşmaların ve yerel folklor gösterilerinin ardından şehir içinde faaliyet gösteren firmaların araçlarıyla geçiş töreni başladı. Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarından hediye kapmaya çalışan vatandaşlar bir işletmenin aracının önüne çıkarak kortejin durmasına sebep olurken bu sırada bir ürün daha alabilmenin telaşıyla birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık kimse yaralanmadan güçlükle dağıtabildi.
Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

Edirne, Keşan, Yerel

Kaynak: İHA


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