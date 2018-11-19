Keşan
ilçesinin kurtuluşunun 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Keşan'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk
Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
, törende yaptığı konuşmada, Keşan'ın kurtuluşunun 96. yılını kutladıklarını belirterek, bu uğurda şehit düşenleri de rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Törende, konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören sonunda geçiş merasimi yapıldı.
Keşan
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:26