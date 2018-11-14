Keşan'ın Kurtuluşunun 96.Yıldönümü Programı Belli Oldu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.

Ortaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında 1.seçilen eserin okunması ve eser sahibine ödülünün Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tarafından verilmesinin ardından, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Folkör ekibi gösterilerinin ardından program Resmi Geçit töreni ile sona erecek.

Saat 11.30'da halka Keşan Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı'nda pilav ayran ikramında bulunulacak.

Keşan Belediyesi, Keşan'ın Kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle 20 Kasım 2018 Salı günü akşamı Keşanlılar'a yine eşsiz bir program hazırladı.

Keşan Belediyesi tarafından 20 Kasım 2018 Salı akşamı Köşk Düğün Salonu'nda Kurtuluş Balosu düzenleyecek.

Fasıl Dinletisi ile başlayacak gecede; Keşan Türkü Dostları Derneği Korosu, Oya Pınar, THM Sanatçısı Ayşe Aslanca ve THM Sanatçısı Adile Kurt Karatape sahne alacak.

Yine 20 Kasım 2018 Pazartesi akşamı, Kurtuluş Caddesi üzerinde Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliği kapsamında konser programı gerçekleştirilecek.

Saat 20.00'de başlayacak etkinlikte; Grup A20, Grup Aheste ve Ünlü Sanatçı Baha eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Gece havai fişek gösterileriyle renklenecek.

Balo davetiyeleri Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden temin edilebiliyor.