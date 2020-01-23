Keşan'ın Polonyalı Damadı Oldu

Keşanlı Gülşah Pektaş ile Polonyalı Damat Pawel Wojcik 23 Ocak 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen törenle nikahlandılar.

Keşan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine iki gencin yakınları katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikah akitlerini gerçekleştirdiği genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar dileyerek şunları söyledi "Çiftimizin ve ailelerinin hem heyecanlarını hem de mutluluklarını paylaştım. Gençlerimizin verdikleri kararın bir ömür boyu mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Helvacıoğlu, nikahta kullanılan Keşan Belediyesi'ne ait kalemi genç çifte hediye etti.