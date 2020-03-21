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Keşan pazar yerinde maske ve eldiven ile korona virüs önlemi

Edirne'nin Keşan ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan pazaryeri, bu hafta korona virüs tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri ile kuruldu.

21.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:31
Keşan pazar yerinde maske ve eldiven ile korona virüs önlemi
Edirne 'nin Keşan ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan pazaryeri, bu hafta korona virüs tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri ile kuruldu. Keşan Belediyesi, pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı bazı esnafın ise ürünleri bir kiloluk ambalajlarla poşetlediği görüldü.

Dünyayı sarsan korona virüs tehlikesinin Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde virüsün yayılmaması için tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Keşan'da kurulan halk pazarında vatandaş ve esnafın virüs salgınından etkilenmemesi için Keşan Belediyesi hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Öte yandan Pazar yerinin üzerindeki şemsiye ve çadırlar kaldırılırken, esnaf ile vatandaş arasında korunmak için mesafe konulmasına dikkat çekildi.

Kalabalıkların bir arada olduğu pazaryerinde tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, virüs salgını konusunda herkesin hassasiyetle üzerine düşeni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş burada esnafımıza düşüyor. Pazarda seçmece yok bugün, sosyal mesafeye dikkat edilecek. Çadırları kaldırdık, temiz havada alışveriş yapılmasını arzu ediyoruz. 2-3 saate bir pazarcımızın ellerini yıkaması için lavabolarımızı hazır tutuyoruz. Vatandaş da pazarda vatandaşın uzun kalmasını istemiyoruz. Pazarda alışverişini yapsın ve ayrılsın. Pazarda yoğunluk olmasın. Ne olur tezgah tezgah gezmesin kimse. Pazarcılara da tembihledik, kimse fahiş fiyat uygulamayacak. Ekmek götürsün istiyoruz pazarcımız, vatandaşımız da eve kapandıktan sonra gıdasız kalmasın. Tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Büyük bir sınav veriyoruz."

Pazaryerinde sosyal mesafenin önemine dikkat çeken CHP'li Belediye Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Feridun Tümer de kurallara uyulmasını dilediklerini belirterek "Herkes ihtiyaçlarını alsın. Birlik olma zamanı. Esnafımızla birlikte bugünü atlatmak istiyoruz. Herkes ihtiyaçlarını alsın ve pazardan ayrılsın önemli olan o" şeklinde konuştu.

Pazaryerinde güvenlik önemleri alan ve bu kapsamda maske ve eldiven ile çalışan bazı esnafın ise ürünlerini 1'er kiloluk poşetler halinde paketledikleri de görüldü. Tezgahında hijyen önlemlerinin üst seviyede almaya çalıştığını belirten Erkan Yıldız, "Bir patlıcanı almak isteyen müşteri, on tane patlıcanı elleyip bırakıyor. Bunu engellemek amacımız. Olabildiğince hijyenik olması açısından ürünlerimizi paketledik. Dileyen bu ürünlerden alabilir. Diğer taraftan seçmece olmayacak, paket dışında açık olarak almak isteyen olursa biz veriyoruz. Müşterinin temas etmesini istemiyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Edirne, Keşan, Güncel

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