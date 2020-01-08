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Keşan Suluca Göleti milli ekonomiye her yıl 16 milyonluk değer katacak

Edirne'de yapımı tamamlanan Keşan Suluca Göleti, milli ekonomiye yılda 16 milyon liralık katkı sağlayacak.

08.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:25 Keşan Suluca Göleti milli ekonomiye her yıl 16 milyonluk değer katacak
'de yapımı tamamlanan Göleti, milli ekonomiye yılda 16 milyon liralık katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara ise içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenen "Gölsu Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Keşan Suluca Göleti ile tarımsal sulamanın başladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bin 170 dekar tarım arazisinin bu sulamadan faydalandığını belirtti. Temelden 19.85 metre yüksekliğe sahip göletin 0,22 hm3 su biriktirme hacmine sahip olduğunu açıklayan Aydın, "Keşan Suluca Göleti'nde sulamanın başlaması ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - EDİRNE

Suluca, Edirne, Keşan, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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