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Keşan Suluca Göleti tarladaki verimi arttıracak

Edirne'de yapımı tamamlanan Keşan Suluca Göleti, milli ekonomiye 16 milyon lira değer katacak.

08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:04 Keşan Suluca Göleti tarladaki verimi arttıracak
'de yapımı tamamlanan Göleti, milli ekonomiye 16 milyon lira değer katacak.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Suluca Göleti sulaması işinin tamamlandığını, bin 170 dekar tarım arazisinin bu sulamadan faydalandığını belirtti.
Sulamanın artmasıyla bölgedeki ürün çeşidinin de artacağını ifade eden Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Temelden 19,85 metre yüksekliğe sahip Keşan Suluca Göleti 0,22 hm3 su biriktirme hacmine sahip. Keşan Suluca Göleti'nde sulamanın başlaması ile hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Edirne, Suluca, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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