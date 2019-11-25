Haberler » Güncel » Keşanlı kadınlar 'Kadına karşı şiddetle mücadele' için direksiyon başına geçti - Haber

Keşanlı kadınlar "Kadına karşı şiddetle mücadele" için direksiyon başına geçti

Trabzon'da keşanlı kadınlar "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" günü için direksiyon başına geçti.

25.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:22Keşanlı kadınlar
'da keşanlı kadınlar "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" günü için direksiyon başına geçti.

Trabzon'da 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar direksiyon başına geçti. ilçesindeki Beşirli Mahallesi'nde toplanan kadınlar araçlarına keşan ve mor balon asarak sloganlar eşliğinde trafiğe çıktı. Araçlarının üzerine "6285 kadınların güvencesi, şiddete uğradığınızda Alo 183" ve "İstanbul sözleşmesi uygulansın" yazılı stickerler yapıştırarak yola çıkan kadınlara Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislerde eşlik etti. "Kadına Şiddete Dur De", "Nafakama Dokunma", "Hür Doğdum Hür Yaşarım" yazılı dövizlere tutarak, Ajda Pekkan tarafından seslendirilen "Sana Ne Kime Ne" isimli şarkıyı söyleyen kadınlar şehit turu attı.

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınlara karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Trabzon'da bir araya gelerek bir dizi etkinlik yapma kararı aldık. Etkinliğimizin ilk adımı keşanlı kadınlar direksiyonda diyerek konvoyumuzda birlikte hareket edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde kadına karşı her türlü ayrımcılığın sonlanması ve kadına karşı şiddetin son bulması için mücadele azmimizi ortaya koyan, haykıran, sesimizi yükselten çığlıklarımızı duyuracağız. Umutsuz değiliz, dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var. Ama biz mücadelemimizle azmimizle kadına karşı şiddeti ve ayrımı sonlandıracağız. Hedefimiz kadına karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracağız. Trabzon'dan tüm dünyaya haykırıyoruz kadına karşı şiddet son bulmalıdır. Kadın karşı ayrımcılık son bulmalıdır. Biz mücadelede buradayız, ya siz neredesiniz diyerek yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54 Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
12:54 Polis aracına çarpınca durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu
12:53 Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
12:49 Kırıkhan'da "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yürüyüşü
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:55:31