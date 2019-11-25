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Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşanlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi.

25.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:53Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler
'nin ilçesinde Keşanlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi. Şiddete karşı tek yürek olan kadınların, "kadına şiddete hayır" sloganları şehrin sokaklarında yankılandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bugün yapıldı. Şehitlik Parkı'nda başlayan yürüyüş ile beraber sloganlar atarak ilerleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kadına şiddete olan tepkilerini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi. Kortejin içinde bulunan erkek katılımcılar da kadınlara destek verdi.

Çevreden geçen vatandaşların alkışlarıyla destek oldukları kadınların oluşturduğu kortej, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Burada yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından basın bildirisi yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Öcal tarafından yapıldı. 25 Kasım'ın tarihisel sürecine dair açıklama yaparak sözlerine başlayan Öcal, şunları dile getirdi: "1985 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için Uluslararası Mücadele Günü ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren kadına olan şiddetin azalmadan devam ettiğine şahit oluyoruz. Kadına şiddet hayatın her safhasında ne yazık ki var, bazen sözle bazen şiddet ve tecavüzle. Daha da kötüsü sıkça rastladığımız kadın cinayetleri gün geçtikçe artıyor. Unutmamalıyız ki kadına şiddet olan bir toplumda medeniyetten söz edilmez. Kadınlar; eştir, candır, yoldaştır, annedir, en önemlisi onlar bir insandır."

Öcal'ın konuşmasının ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi yöneticisi Nasip Çakır tarafından okunan "Hayatın İçinde Kadının Yeri" adlı şiirin ardından program son buldu. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

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