Keşanlı kadınların Bursa ziyareti çok verimli geçti!

Burada konuşan Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, dernek üyesi kadınların ürünlerinin dernek vasıtasıyla derneğe ait binada satıldığını belirterek "Kadınlarımız buradan elde edilen gelirle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Burası ile ilgili proje hazırladık ve sunduk." dedi.

Helvacıoğlu da "Bursa'ya geldiğimizde sizin derneğinizi kadınlarımızla mutlaka ziyaret etmemiz gerektiğini ve örnek bir dernek olduğunu söylediler. Bizler de sizi ziyaret etmek istedik. Ben de Keşan Belediye Başkanı olarak İzzetiye Köyümüzü görmeye ve Edirne'de Selimiye Camii'ni görmek için davet ediyorum. Bizler de sizlere başta dernek başkanı olarak size ve yönetim kurulu üyeleriniz tüm bayanlara gösterdiğiniz ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizler de sizin bu projenizi İzzetiye Mahallemizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tek elden ses çıkmıyor ama ellerimizi birleştirdiğimiz zaman alkış ortaya çıkıyor. Güç birliği yapmak her zaman önemli. Birlikten kuvvet doğar." dedi.

Heyet daha sonra Yöresel Ürünleri ile turistlerin yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Bursa'nın Cumalıkızık Köyü'ne gitti.

Heyet, burada evlerinin altında yöresel ürünleri satan köylü kadınlarla görüştü ve görüş alışverişinde bulundu.

Burada konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bursa'nın Cumalıkızık Köyü'nde olduklarını belirterek, "Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Trakya Üniversitesi ve Keşan Ticaret Sanayi Odası işbirliği ile İzzetiye Mahallemizin kadınlarını Cumalıkızık Köyü'ne getirdik. Burası bir rol model köy. Burada turizm kalkınma modelini görüyorsunuz. Bu köyümüzde her ev işletme olmuş, her hane kendi başına bir satış noktası olmuş, ev ürünleri, el ürünleri bunların hepsi mevcut. Köyü markalaştırmışlar, bu markalaştırma sayesinde hem turizme hem ev ekonomisine katkı sağlanıyor. Biz de bu örnek köyü İzzetiyeli kadınlarımızla görmek istedik. Faydalı bir gezi oldu, inşallah İzzetiye Mahallemizi aynı şekilde turizm köyü yaparız. Oradaki kadınlarımızın ekonomisine katkı sağlarız. Hem Saros'a giden köyün yolu hem de Çanakkale yolu oradan geçiyor. Köy hareketli bir yol kenarında bulunuyor. Yani İzzetiye Mahallesi bu iş için biçilmiş kaftan. Bozulmamış bir yapısı var. Bahçesinde tavukları, inekleri olan bir mahallemiz. O nedenle burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Ben paydaş kurumlara ve katılan kadınlarımıza teşekkür ederim. Onlar da bize inandı, bugün bizimle oldular." dedi.

Helvacıoğlu'ndan sonra konuşan Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nasuf Koyuncu da şunları söyledi "Bugün Cumalıkızık Köyü'deyiz. Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla İzzetiye Mahallesi'nde yapılması düşünülen turizm köyü ile ilgili bayanlara rol model olması açısından Cumalıkızı Köyü'ne geldik. Biz de üniversite olarak bu etkinliğe katılımda bulunduk. Burada önemli olan kadınların buralarını gördükten sonra bu olaya inanmaları ve inandıktan sonra bu işlerin olabileceğine inanmaları çok önemli. Biz de Trakya Üniversitesi olarak turizm konularında kendilerine eğitim vereceğiz. Çünkü ülkemizde en önemli ihtiyaçlardan biri istihdam. Bu anlamda bayanların istihdama katılmaları da önemli. İnşallah bu çalışmaların ilerleyen günlerde sonuçlarını alacağız. Şimdiden bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Koyuncu'dan sonra söz alan KTSO adına söz alan Seda Havale de, "Belediyemiz ve Trakya Üniversitesi ile birlikte İzzetiye Mahallemize Turizm Köyü kurmayı hedefliyoruz. İnşallah kadınlarımızla bunu başaracağız. Kadınlarımızla bugün Cumalıkızık'ı gezdik ve çok güzel fikirler edindik. Bunları inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Heyet Cumalıkızık Köyü'ndeki ziyaretinin ardından Panoroma 1326 Müzesi'ni de ziyaret etti.

Keşan heyetini burada Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar karşıladı.

Helvacıoğlu, Dündar'a kendilerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.