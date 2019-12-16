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"Keşanlı Öğrenciler Satranç Şenliğinde Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Keşanlı öğrenciler satranç şenliğinde buluştu.

16.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:02
Keşanlı öğrenciler satranç şenliğinde buluştu.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Lisesi Salonu'nda düzenlenen satranç şenliğindeki konuşmasında planlı hareket etmenin önemine değindi.
Satrancın önemli bir zeka oyunu olduğunu vurgulayan Saz, şunları kaydetti.
"Doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiren, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyen ve geliştiren, kendine güven duygusu aşılayan ve bunu geliştiren, konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimseten, onları ezberci zihniyetten arındıran, matematiksel düşünceyi geliştiren ve en önemlisi, başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösteren, daha bir çok faydasını sayabileceğimiz satranç sporunun bugün burada, bu denli büyük katılım ve organizasyonla ilçemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız."
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, öğrencilere başarılar diledi.
Eğitimin önemine değinen Helvacıoğlu, "Bugün yapacağınız hamleler, yarın hayatınızda da yapacağınız en iyi hamlelere altyapı olacak. Sizinle gurur duyuyoruz. Veliler; çocuklarınıza ne ev bırakın, ne araba, ne maaş, ne tarla bırakın. En güzel miras eğitim. Bütün varımızı yoğumuzu geleceğimize hazırlayalım." diye konuştu.
Satranç turnuvasını çok sayıda öğrenci velisi izledi.

İlhan Saz, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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