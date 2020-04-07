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Keşap Belediye Başkanı Emür, telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yoluyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

07.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:25
Keşap Belediye Başkanı Emür, telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yoluyla basın toplantısı gerçekleştirdi.
Emür, toplantıda, ilçede koronavirüsle mücadelede kapsamında belediye tarafından sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.
Kentte dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere virüse karşı yoğun mücadele gerçekleştirdiklerini aktaran Emür, şöyle konuştu:
"Bu günlerde birlik ve beraberlik içinde panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak temas, mesafe ve izolasyon kurallarını uygulayarak hep beraber yeneceğiz."
Başkan Emür, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamalarını istedi, yardıma muhtaç vatandaşlara da yardımların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emür, Keşap, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Keşap Belediye Başkanı Emür, telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi - Haberler

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