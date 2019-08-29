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Keşap Belediyesi "Su Altı Arama Kurtarma" ekibi kurdu

Keşap Belediyesi tarafından "Su Altı Arama Kurtarma" ekibi kurulduğu bildirildi.

29.08.2019 14:22 Keşap Belediyesi
Keşap Belediyesi tarafından "Su Altı Arama Kurtarma" ekibi kurulduğu bildirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, dört gönüllü personelin gerekli eğitimleri alarak İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiğini belirtti.
Ekibin su altı ve üstünde oluşabilecek her türlü kaza ile olaya anında müdahale edeceklerini vurgulayan Emür, şunları aktardı:
"Uzman dalgıç ekibimiz ile 7 gün 24 saat suda meydana gelebilecek olumsuz durumlara anında müdahale edeceğiz. Ayrıca deniz üzerinde yapılan etkinliklere de tedbir amaçlı refakat edeceğiz."

Mehmet Emür, Keşap, Güncel

Kaynak: AA

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