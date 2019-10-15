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Keşap Belediyesinden ikametgah uyarısı

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, kentte yaşayanlara ikametgah uyarısında bulundu.

15.10.2019 13:20Keşap Belediyesinden ikametgah uyarısı
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, kentte yaşayanlara ikametgah uyarısında bulundu.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelere nüfuslarına göre İller Bankasından kaynak aktarıldığını belirtti.
İlçede ikamet etmesine rağmen ikametgahları başka yerde olanların, adreslerini Keşap'a aldırmalarını isteyen Emür, şunları kaydetti:
"Bu, belediyemizin İller Bankasından alacak olduğu payın artması demek. Hizmet kalitemizin de artması anlamına gelmektedir. İlçede ikamet eden bir kısım nüfus, resmiyette ikametgah olarak köyde bulunuyor. Köylerinde muhtarlık seçimleri için adres taşıyan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için adreslerini Keşap'a almaları gerekmektedir."

Mehmet Emür, Keşap, Güncel

Kaynak: AA

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