08.07.2019 13:17
Haberler» Güncel» Haber

Keşap Belediyesinin çalışmaları

Keşap Belediyesinin çalışmaları

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, ilçenin gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, ilçenin gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, Keşap'ın, Giresun'un en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu belirtti.
İlçe halkına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi verdikleri hizmet sözlerini de yakından takip ettiklerini aktaran Emür, şunları kaydetti:
"Keşap için ne kadar çalışırsak yine de azdır. Giresun'un gelişen yüzü, Karadeniz'in incisi olan Keşap ilçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz seçimden seçime değil, her gün Keşap'ın kaderini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin sonunda da Allah'a şükürler olsun emeklerimizi boşa çıkarmıyor."
Kaynak: AA
Mehmet Emür, Giresun, Keşap, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:47   BM'den Keşmir açıklaması
14:46   'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu
14:45   "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde gençler doyasıya eğlendi
14:45   Büyükşehir'den sokak hayvanları uyarısı
14:45   Şuğul Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
14:44   AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
14:44   DHA DIŞ - Ukrayna ve Rus TV kanallarının ortak canlı yayını iptal edildi