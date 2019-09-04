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Keşap ilçesine bisiklet yolu yapılacak

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, sahil kesimde bisiklet yolu yapımı için proje başlattıklarını bildirdi.

04.09.2019 10:54 Keşap ilçesine bisiklet yolu yapılacak
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, sahil kesimde bisiklet yolu yapımı için proje başlattıklarını bildirdi.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, daha modern ve yaşanabilir bir Keşap hedefiyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Keşap halkına verdikleri hizmet sözlerini de bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Emür, bunlardan birinin de sahil bisiklet yolu projesi olduğunu aktardı.
İller Bankası kanalıyla gerçekleştirilen projenin 500 bin liraya mal olacağını aktaran Emür, şunları kaydetti:
"Biz hızla büyüyen bir ilçeyiz. Çağın gerekliliklerine ayak uydurup kentsel planlamalarımızı ve kaliteli yaşam için projeler üretiyoruz. Sahil bisiklet yolu projemizin hayata geçmesi için girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. İller Bankası tarafından 500 bin lira hibe sağlanacak. Çalışmalarımız yakında başlayacak. Her şey daha modern bir Keşap için."

İller Bankası, Mehmet Emür, Keşap, Güncel

Kaynak: AA

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