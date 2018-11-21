Keşap'ta Doğal Gaz Altyapı Çalışmalarına Başlandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59

Keşap ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanıldı.Belediye başkanı Mehmet Emür, Fındıklı Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Emür, yaptığı açıklamada, ilçede doğalgaz kullanıma başlanılması için uzun süredir ilgiler neslinde girişimlerde bulunduklarını belirterek,"Doğalgaz bizim için prestij projemizdi. Hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Söz verdiğimiz dev projelere bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.İki yıl içerisinde altyapı çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Emür, şöyle konuştu:"Şehir içinde 100 kilometrelik bir hat döşenecek. Bunun 80 kilometrelik kısmı ana hat, 20 kilometre ise bağlantı hatları şeklinde yapılacak. Bunun neticesinde bir yıl boyunca yoğun çalışmalarımız olacak."Emür, doğal gaz çalışmalarının başlaması sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.