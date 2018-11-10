Kesder'den Ankara Ziyaretleri

Karabük
Eskipazarlılar Derneği (KESDER) yönetimi, Ankara
'da ziyaretlerde bulundu.
Dernek Başkanı İdris Çankaya
ve yönetimi, ilk olarak eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
'i meclisteki makamında ziyaret etti.
Şahin'e çalışmaları hakkında bilgi veren Çankaya, Eskipazar'ın ve Eskipazarlıların sorunları anlattı.
Çankaya ve yönetimi daha sonra AK Parti
Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, CHP
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Karabük'lü bürokratlardan Adem Çankaya, Mert Yardibi, Aziz Arslan
ve Ali Keskinkılıç
'ı ziyaret etti.
Çankaya, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim ilk ve öncelikle projemiz, Karabük için birlik, dirlik, dayanışma ve kardeşliktir. Karabük'e ve Türkiye
'mize hizmet eden tüm siyaset adamları ve kamu yöneticileri başımızın tacıdır. Karabük'te kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütlerine yakın iş birliğine her zaman hazırız." dedi.
Mehmet Ali Şahin,Çankaya,Karabük,Ankara
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:31