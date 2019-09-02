Keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'ta bulunan Santa Kent sitesinde yaşandı. Abdullah A. (55) ile oğlu Resul A. (22) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını Resul A. açtı. Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah A.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Babanın bıçak ve keser darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlenirken, Resul A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Orkun Kaya/İHA)