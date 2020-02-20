Haberler » Güncel » Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Haber

Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişiyi keserle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 00:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:28
'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişiyi keserle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikamet eden Hakkı ve Zekiye B. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz Ç. tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz Ç, elindeki keserle Hakkı ve Zekiye B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yılmaz Ç'yi gözaltına alan polis ekipleri, olay yeri ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 01:06:53