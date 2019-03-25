Keşfedilen Petrol Rezervleriyle 700 Milyon Dolar Gelir Elde Edilecek

Diyarbakır
ve Siirt
'te, üç sahada keşfedilen 22.52 milyon varil petrol rezervi ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Yapılan hesaplamaya göre, 3 kaynaktan yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde edilecek. Türkiye
yerli ve milli enerji alanında yaptığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan yatırımlarla birlikte, enerjide yerlileşme ve millileşme artarken, dışa bağımlılık da gün geçtikçe azalıyor. Bu çerçevede Diyarbakır ve Siirt'te yeni petrol rezervleri keşfedildi. Müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in verdiği yeni keşiflerle ilgili detaylar da belli olmaya başladı.
Siirt'te geçen ay bulunan Demirkuyu-1 sahası 11.2 milyon varil, yerinde rezerv kapasitesine sahip. Günlük üretimin 450 varil olduğu kuyuda hedef, üretimi 1000 varile çıkarmak. Diyarbakır'daki Mermer-1 sahasında, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak keşfedilen petrol rezervinde ise günlük 200 varil üretim yapılacak. 5.26 milyon varillik yerinde rezervin ülke ekonomisine kazandırılacağı bölgede, 50 kuyuda daha aynı yöntemin kullanılması hedefleniyor. Yeni keşif yapılan bir diğer kuyu da, Diyarbakır'daki Hançerli-5. Burada yeni açılan petrol kuyusuyla mevcut günlük üretim 9 kat artırılarak 910 varilin üzerine çıkarıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Yüksek teknoloji ve yerli insan kaynağımızla yaptığımız çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Diyarbakır ve Siirt'te 3 sahada, 22.52 milyon varil yerinde rezerv petrol keşfettik. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Milli temizlik ürünü BORON, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Beklenilenin üzerinde talep olmasından dolayı söz konusu üründe üretim 2 katına çıkarıldı. BORON'a yurtdışından da talep gelmeye başladığını belirten Bakan Dönmez, "Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde, raflarda var. Tüm kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurtdışına da satışı planlıyoruz" dedi.
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Siirt, Diyarbakır, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com