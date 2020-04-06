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KESİAD-EGEKOBİDER ile ortak projeler üretecek

Korona virüs tedbirleri öncesinde Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak'ı ziyaret eden EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri iki dernek olarak işbirliği yapma kararı aldılar.

06.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:23
KESİAD-EGEKOBİDER ile ortak projeler üretecek

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak'ı ziyaret eden EGEKOBİDER Yönetim Kurulu BaşkanıHalil Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri iki dernek olarak işbirliği yapma kararı aldılar. EGEKOBİDER Başkanı Halil Karakaya, KESİAD'ın ilk kadın başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak'ı tebrik ederek, başarı dileklerini de iletti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek güçlenmesi hedefiyle faaliyet gösteren EGEKOBİDER'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, yeni dönemde iki kurumun ortak projeler üreterek KOBİ'lere destek olmayı amaçladığını söyledi. İki sivil toplum kuruluşunun bir çok alanda iş birliği yapabileceğine dikkat çeken Kaynak, "EGEKOBİDER asli üyeleri olan KOBİ'ler bizim bünyemizde de fazlasıyla bulunuyor. Bu anlamda iki kurum ortak proje üreterek KESİAD üyelerine ve diğer KOBİ'lere fayda sağlayacak ortak projeler geliştirebilir" diye konuştu.

"Ortak projeler geliyor"

Temel misyonu tüm KOBİ'lerin birleşmesi ve örgütlenmesi olan EGEKOBİDER'in bu konuda kurulmuş dernek, vakıf ve tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı hedeflediğini söyleyen EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Karakaya, "Bu maksatla KESİAD'ı hem işbirliği için hem de ilk kadın başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak'ı kutlamak için ziyarete geldik" dedi.Birikimlerimizi KOBİ'ler lehine kullanmak,KOBİ'lerin önündeki engelleri kaldırılması, Kobilerin rekabet gücünün artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek için KESİAD ile çalışmaya hazır olduklarını anlatan Karakaya, "Bu konuda atılacak adımları KESİAD ile birlikte belirleyerek yeni projeler üreteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Halil Karakaya, Kemalpaşa, Karakaya, Güncel
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