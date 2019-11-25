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"Kesik Hikaye" kadına şiddete dikkat çekti

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çeken "Kesik Hikaye" adlı tiyatro oyunu Sultangazi'de sahnelendi.

25.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:40
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çeken " Hikaye" adlı tiyatro oyunu 'de sahnelendi. 3 kişilik oyunda oyuncuların performansı büyük beğeni topladı.

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sultangazi Belediyesi de kadına yönelik şiddete "dur" demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kesik Hikaye" isimli tiyatroyu izleyiciyle buluşturdu. Sultangazi Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti'nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Hakan Güneri üstlendi. Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün sahnelediği oyuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de oyunu en ön sıradan izledi.

3 kişilik oyunda kadın erkek ilişkileri şiddet teması üzerinden işlenirken, oyuncuların performansı büyük alkış aldı. Tiyatro sonrası kadınlara uygulanan şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği vurgulanarak, şiddet olaylarının son bulması gerektiği ifade edildi.

"Almamız gereken mesajı bir kez daha almış olduk"

Kadına uygulanan şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Sultangazi Belediyesi olarak Mimar Sinan kültür sanat dönemimizde 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bugün bu tiyatromuzla sizlerin karşınızda olmak istedik. Oyuncularımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize her şeyi çok güzel yansıttılar, almamız gereken mesajı bir kez daha almış olduk. Tabii ki dünyada hiçbir canlının, insanın şiddete uğraması taraftarı asla değiliz. Özellikle kadınlarımız şiddete uğruyorlar, bizlerin çok bilgili olması gerekiyor. Nerelere başvuracağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kadın erkek ilişkilerini şiddet teması üzerinden işleyen bir oyun"

Sanatın gücünün toplumsal birçok olaya dikkat çekmede önemli işlev gördüğünü ifade eden yönetmen yardımcısı İlker Düzen ise, "Bugün Tarık Tufan'ın öykülerinden Hakan Güneri'nin uyarladığı Kesik Hikaye adlı oyunu oynadık. Bu da kadın erkek ilişkilerini şiddet teması üzerinden işleyen bir oyun. Tiyatronun gücünü, işlevini bu yönde kullanmayı tercih eden bir ekip olarak bu günü de böyle değerlendirmek istedik. Umarım bu tarz etkinlikle bu tarz şiddet olaylarını minimuma indireceğiz. 3 kişilik bir oyun, Tarık Tufan'ın beş adet öyküsünden oluşuyor. 2 aylık bir prova süreci geçirdik" dedi.

Kadına uygulanan şiddete dikkat çeken oyun, önümüzdeki günlerde birçok noktada sergilendvdjç - İSTANBUL

Sultangazi, Kesik, Güncel

Kaynak: İHA

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