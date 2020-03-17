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Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)

KESİK BACAK BULUNDUManisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, diz kapağı altından kesilmiş sol bacak bulundu.

17.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:46
Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)

KESİK BACAK BULUNDU

Manisa 'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, diz kapağı altından kesilmiş sol bacak bulundu.

BARAJDA AYAK, İNSAN BAŞI VE BACAK PARÇALARI BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, geniş bir alanda yürütülen çalışmalar kapsamında kesik bacağın ardından suda insan parçaları olduğu fark edildi. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden bölgeye 1'i dalgıç 5 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler, su altında yaptıkları aramada, ufak ufak parçalara bölünmüş ayak, bacak parçaları ve insan başı buldu.

Baraj kenarında jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parçalar, muhafaza altına alındı ve cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), -


Kaynak: DHA

Etiketler : Manisa, Soma, Güncel

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