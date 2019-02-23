Kesilen Ağacın Çarptığı Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Düzce
'de ormanda kesim yapan 45 yaşındaki adam, kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yığılca
ilçesi Hacıyeri köyünde yaşayan 45 yaşındaki Nevzat Kuzu
, arkadaşlarıyla birlikte Üçgünlük mevkisine ağaç kesmeye gitti.
Ağaç kesildiği sırada yanındaki arkadaşı Nevzat Kuzu
'nun yere düştüğünü gördü. Kuzu
'nun yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgede başlayan kar yağışı ve orman yolunun çamur olması nedeniyle sağlık ekipleri bölge halkının traktörleriyle olay yerine ulaştı.
Ekipler, Kuzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kuzu'nun cesedi, jandarma olay yerine inceleme ekiplerinin çalışması sonrası traktör kasasında ilçe merkezine getirildi. Ambulansa alınan Kuzu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yığılca, Düzce, Kuzu, 3. Sayfa
Kaynak: AA