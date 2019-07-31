Kesilen elleri 10 saatlik operasyonla dikildi

Hindistan'da bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Suresh Sen isimli kişinin iki eli, 10 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Hindistan'da yaşayan Suresh Sen isisli kişi, 15 Temmuz günü bir grup gencin kılıçlı saldırısına uğradı. Saldırdan sonra her iki eli kesilen Sen, hastaneye kaldırıldı. Yüzde doksan sekizlik kısmı kesilen Sen'in elleri doktorlarınyaptığı, yaklaşık 10 saatlikoperasyon sonrası tekrar yerine dikildi. Doktorların başarılı ameliyatı sonrası 12 saat yoğun bakımda tutulan Sen, hastanede normal serviste 12 gün tedavi altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"DURUMU ÇOK KRİTİKTİ"

Ameliyatı yapan ekibinin başı Dr. Sushil Nahar, Sen'nin ellerinin yüzde doksan sekiz kesildiğini ve hastaneye geldiğindeellerinin sadece küçük bir deri parçası ile kollarına bağlı kaldığını belirterek," Durumu çok kritikti" dedi.

Doktorlar, Sen'in yaklaşık dokuz ay sonra ellerin tam olarak kullanabileceğini ve bu süre içinde sıcak ve soğuk olan hiçbir şeye dokunmamasını tavsiye ederken Sen'in, cadde üzerinde yürürken bir kişi ile ağız dalaşına girdiği daha sonra tartıştığı kişin arkadaşlarının olaya müdahil olarak Sen'in ellerini kılıçla kestiği öğrenildi.