'Kesim ücreti, kurbanın eti ve derisiyle ödenmez'

ADANA Müftüsü Hasan Çınar, kurban derisinin, kesim ücreti yerine verilmesinin caiz olmadığını, kasaba kesim için para ödenmesi gerektiğini söyledi.Müftü Hasan Çınar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yayınladığı fetvalarla, soruları yanıtladı. Kurban etinin bir parçasının, kesim ücreti olarak verilmesinin caiz olmadığına dikkat çeken Çınar, kasabın kesim ücreti almasının caiz olduğunu kaydetti.Kurbanı bizzat kesme eyleminin ibadet olmadığını belirten Çınar, "Şimdiye kadar kesim yapana, kesim ücreti yerine hayvanın deri gibi bir parçasını verdiysek, kıymetini fakirlere vermemiz gerekir. Kurbanı satın alınca da tamamına malik olmamız gerekir. Satan kimse dese ki, 'başı bende kalmak şartıyla bu kurbanlığı satıyorum', alan da bunu kabul ederek satın alsa, bu caiz olmaz. Kişi kurban niyetiyle tamamını satın alır. Kurban sahibinin, kurbanlığın herhangi bir parçasını satarak menfaat temin etmesi caiz değildir. Ama kendisi kullanabilir. Hayır olarak, inandığı ve güvendiği şahıs veya kurumlara bağış yapabilir" dedi.'TAKSİTLE KURBANLIK ALINABİLİR'Taksitle, vadeli veya kredi kartıyla kurban satın alıp kesmenin caiz olduğunu ifade eden Müftü Çınar, şunları ifade etti."Kendisine kurban kesmek vacib olan kimse, taksitle senet imzalayarak veya kredi kartıyla bir kaç ayda kıymetini ödemek üzere kurbanlığı satın alıp, kesmesi caizdir. Tabi vakti geldiğinde borcunu ödemesi gerekir. Yoksa faize girer ki faiz haramdır. Örneğin peşin 1400, vadeli 3 ayda ödemek şartıyla 1500 TL'ye kurbanlık hayvanı satın alıp, kesmek caizdir. Çünkü bu şekillerde alınan kurbanlık hayvana, peşin alınanlar gibi sahip olunur. Yani satın alanın tam mülkiyetine geçmiş olur. Kurban helal kazançla satın alınır. Haram kazancın kurbanı da zekatı da olmaz. Hatta mirasçılara miras olarak da kalmaz. Böyle yollarla elde edile malı ya asıl sahibini bulup teslim etmeliyiz veya sevap beklemeden çok muhtaç durumda olan kimselere vermeliyiz."