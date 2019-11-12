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Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

12.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:24Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte, Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.
Kesimoğlu, konuşmasında, gazilik ve şehitliğin dinen çok kutsal ve ulvi makamlar olduğunu söyledi.
Şehitlerin nurlanmış, gazilerin de onurlandırılmış askerler olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirtti.
Kesimoğlu, şehitlerin Türk milletine emanet olarak bıraktığı aileleri ile gazilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.
Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcıları Arda Kolcular ile Burcu Özel de hazır bulundu.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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