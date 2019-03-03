Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Adıyaman
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Adıyaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç Besni
: Eyüp
Mehmet Emre Samsat
: Halil Fırat Kahta
: Engin Akel Gölbaşı
: Yusuf Özdemir Çelikhan
: Mustafa Bulut Gerger
: Erkan Aksoy Tut
: Ercan Öncebe Sincik
: Mehmet Korkut
Cumhuriyet Halk Partisi
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
Gölbaşı: İskender Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
Besni: Kenan Polat
Kahta: Sıraç Aslan
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
Gölbaşı: Kamber Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Tut: Hasan Şahan
Samsat: Sadık Öztürk
İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Kahta: Erdoğan Özer
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk
Ünsal
Besni: Reşit Alkan
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Çelikhan: Mehmet Bora
Gerger: Zeynel Aslan
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altınel
Tut: Mustafa Akar
Bağımsız Türkiye
Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Besni: Ahmet Kar
Kahta: Müzeyyen Baskın
Tut: Yusuf Kar
Sincik: Serpil Hanbay
Çelikhan: Burak Arslan
Gerger: Muhammed Yasin Kılıç
Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü
Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç
Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz
, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
Besni: İsmail Kıran
Samsat: Süeda Kazancı
Sincik: Ahmet Buz
Gölbaşı: Erol Ok
Adıyaman, Politika
Kaynak: AA