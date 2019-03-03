Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kilis
'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kilis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kilis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
-Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut Musabeyli
: Ayhan Yılmaz Polateli
: Hakkı Çelik Elbeyli
: Süleyman Şimşek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat
(Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
- İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu
(Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin
(Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
- Bağımsız Türkiye
Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Musabeyli: Abdullah Elmacı
Polateli: Fethime Eşki
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
- Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
- Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
İlker Buğday, Kilis, Politika
Kaynak: AA