Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Ardahan
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar
(Cumhur ittifakı) Göle
: İlhan Gültekin Hanak
: Taşdemir Çoban Damal
: Özge Derdiyok Posof
: Cahit Ulgar Çıldır
: Kemal Yakup Azizoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
Göle: Özel Özen
Hanak: Ayhan Büyükkaya
Damal: Ergin Önal
Posof: Onur Bayraktar
Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Göle: Oktay Arslan
Hanak: Şahin Laçin
Damal: Taner Tan
Posof: Cevdet Derim
Çıldır: Çağrı Alkanat
Halkların Demokratik Partisi
Göle: Nizamettin Öztürk
İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Hanak: Hüseyin Çağ
Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Göle: Mehmet Şimşek
Damal: Muhammet Emin
Önder
Hanak: Serhat Balcı
Çıldır: Muhammed Burak
Karaçelik
Posof: Hakan Yıldırım Türkiye
Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Göle: Fatma Betül
Balcı
Çıldır: Burak Akdeniz
Posof: Gullu Nuroğlu
Demokrat Parti
Göle: Akın İsmailoğlu
Damal: Ahmet Haydar Cenk
Hanak: Pakize Doğan
Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı
Hanak: Necat Tuna
Damal: Mehmet Ali Akkuş
Çıldır: Mutlu Göksu
Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven
Bağımsız aday
Damal: Tolga Erezer
Ardahan, Politika
Kaynak: AA