03 Mart 2019, 17:08
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Aralık: Mustafa Güzelkaya

Tuzluca: Faruk Korkusuz

Karakoyunlu: Kurban Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Aralık: Zafer Bayat

Tuzluca: Abdullah Çinibulak

Karakoyunlu: Cafer Dalga

Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Aralık: Cafer Akka

Tuzluca: Alican Zorman

Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı

Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar

Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Aralık: Ömer Faruk Çağlar

Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan

Karakoyunlu: İsmet Öget

Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu Politika
Kaynak: AA