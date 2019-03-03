03 Mart 2019, 17:11
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin


Balışeyh: Ali Dedelioğlu


Çelebi: Yaşar Erdemir


Delice: Turgut Özdem


Karakeçili: Hüseyin Özçelik


Keskin: Dede Yıldırım


Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu


Yahşihan: Ahmet Sungur

Cumhuriyet Halk Partisi

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)


Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)


Karakeçili: Salih Büyükkaya


Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar


Bahşili: Halil İbrahim Bişkin


Balışeyh: Mustafa Şen


Çelebi: Nafi Yakut


Delice: Soner Mazılıgüney


Karakeçili: Veysel Aydemir


Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu


Sulakyurt: İsmail Bildik


Yahşihan: Osman Türkyılmaz

İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)


Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu


Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)


Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak


Balışeyh: Hakan Özkan


Çelebi: Hüseyin Çelebi


Delice: Ali Gündoğan


Karakeçili: Murat Yıldız


Keskin: Faruk Korkmaz


Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz


Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Bahşili: Enver Fatih Akgül

Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç

Çelebi: Fatma Göbül

Delice: Selami Göbül

Karakeçili: Sıdıka Akçin

Keskin: İsmail Hakkı Akçin

Sulakyurt: Vural Şentürk

Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç

Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen Politika
Kaynak: AA